Par Jaime Velázquez

À l'approche des élections européennes, les divisions politiques entre les jeunes ne sont plus seulement idéologiques ; en Espagne, et dans l'ensemble des pays développés, les jeunes choisissent des partis de plus en plus influencés par leur perception du genre.

PUBLICITÉ

Les jeunes Espagnols se rendent aux élections européennes le 9 juin et les divisions entre eux sont palpables. Mais le fossé n'est pas seulement idéologique ; il est de plus en plus genré.

Les jeunes hommes et femmes espagnols voient le monde à travers des lentilles politiques très différentes, et ces différences influencent leurs choix dans les urnes.

Bera Villavicencio, Edurne Prado et Haiby Edith Rivas sont trois jeunes militantes de l'association féministe Pan y Rosas, un groupe qui défend les causes socialistes et féministes. Elles font également partie d'une tendance croissante : 40 % des femmes de moins de 24 ans en Espagne s'identifient désormais à la gauche ou à l'extrême gauche, selon le Centre national espagnol de recherche sociologique.

"Nous venons d'une série de luttes où les jeunes ont été en première ligne", explique Bera Villavicencio, 23 ans, assise sur le campus de l'université Complutense à Madrid. "Par exemple, contre la crise climatique. C'est nous qui avons dit qu'il n'y avait pas de planète B, et beaucoup d'entre nous ont commencé à se politiser par le biais du féminisme".

Increasing numbers of young women find their political home on the left Euronews / Jaime Velazquez

Haiby Rivas, 19 ans, pense que les jeunes femmes se tournent vers la gauche en réaction à la montée de l'extrême droite. "L'extrême droite infiltre de plus en plus certains secteurs avec un discours très réactionnaire qui remet en question les droits des femmes, des femmes migrantes, de la communauté LGTBI et d'autres".

Mais alors que ces jeunes femmes trouvent leur foyer politique à gauche, beaucoup de leurs pairs masculins gravitent vers la droite.

Les partis de droite séduisent les jeunes hommes

Bien que les hommes dans leur ensemble soient plus proches du centre politique que les femmes, 30 % des jeunes hommes du pays s'identifient à des partis de droite et d'extrême droite.

Diego Yáñez, Président de l'association étudiante conservatrice Libertad sin Ira, est l'un des représentants de ce changement. Il estime que la droite représente mieux les valeurs traditionnellement masculines de la famille et du patriotisme, et que les politiques de gauche en matière d'égalité des sexes ne visent pas à promouvoir l'égalité, mais à réaliser des gains électoraux.

"Le féminisme radical va bien au-delà de la défense des droits des femmes", insiste-t-il. "Il s'agit de diaboliser les hommes et de les traiter comme des criminels. Cela a poussé de nombreux jeunes à revoir leurs positions et à opter pour une attitude plus conservatrice.

Ce clivage politique entre hommes et femmes n'est pas propre à l'Espagne. Une enquête GallupLINK réalisée aux États-Unis montre que la distance idéologique entre les jeunes électeurs et électrices a augmenté de 10 points de pourcentage au cours des trois dernières années. Une enquête similaire menée au Royaume-Uni établit cette distance à 25 points, selon le Financial TimesLINK.

Alfredo Ramos, spécialiste des études sur la masculinité, estime que le sexe transcende désormais les différences de revenus ou d'âge dans la vie politique. "Nous assistons à une bataille politique où le genre est devenu un élément d'articulation de conflits qui, auparavant, pouvaient être abordés à travers d'autres variables", explique-t-il.

Alors que la gauche se féminise, les partis d'extrême droite lancent de plus en plus d'appels spécifiques aux jeunes hommes qui estiment que leurs privilèges sont menacés.

"Si nous comparons cela à la prolifération d'exemples sur les médias sociaux qui abordent une reconstruction conservatrice de la masculinité, il y a très peu d'options pour d'autres types de masculinité où les jeunes hommes peuvent se sentir reconnus", explique M. Ramos. "C'est un problème que la gauche ne parvient pas à résoudre.

La gauche a centré le débat féministe sur la question des privilèges masculins. Selon Mme Ramos, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les partis progressistes perdent une partie du vote masculin.

Diego Yáñez believes the right are better at representing the male's values Euronews / Jaime Velázquez

"Parler de privilèges, c'est homogénéiser l'expérience masculine, comme si tous les hommes vivaient les mêmes privilèges de la même manière. Cela empêche les hommes, qui peuvent également être désavantagés dans d'autres aspects de la vie, de s'identifier au discours sur l'égalité des sexes", explique M. Ramos.

Cette lutte entre les sexes chez les jeunes pourrait avoir des conséquences profondes sur les politiques de l'Union européenne. La polarisation croissante éloigne la possibilité d'un avenir qui doit nécessairement être partagé entre les hommes et les femmes.

"On nous dit que si vous voulez gagner, quelqu'un doit perdre. Cette dynamique ne profite à personne. Elle peut apporter quelques gains politiques à un moment donné, mais elle est vraiment à courte vue".

PUBLICITÉ

Assis sur la pelouse du campus universitaire, Edurne, Bera et Haiby savent exactement quel vote ils feront le 9 juin. Haiby se présente sur les listes d'un petit parti d'extrême gauche, le Mouvement révolutionnaire des travailleurs (Corriente Revolucionaria de los Trabajadores).

Ses amis iront également vers des options d'extrême gauche. Le capitalisme profite des préjugés patriarcaux pour sous-évaluer les femmes et les emplois "féminisés" comme ceux liés aux soins. "Nous en sommes très conscientes et c'est pourquoi nous sommes tellement à gauche", affirme Edurne, une infirmière diplômée.

"Ce que nous devons exiger maintenant, c'est le droit à l'avortement volontaire, légal et gratuit au sein de l'UEO, car il n'est pas reconnu dans tous les pays ou il n'est pas mis en œuvre efficacement partout", ajoute Bera.

En revanche, les jeunes hommes comme Diego voteront conservateur pour se révolter contre un programme gauchiste. "Les politiques progressistes sont l'establishment. Ce qui dérange, c'est de voter pour d'autres options. Nous avons besoin de politiques qui traitent de l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, et non d'un féminisme radical qui veut seulement que nous nous battions et que nous soyons divisés", explique M. Yáñez.