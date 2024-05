Un rapport montre que les électeurs handicapés rencontrent encore des difficultés pour voter dans l'UE et qu'ils ne pourront pas tous faire valoir leur droit de vote lors des prochaines élections.

Malgré des progrès depuis les élections européennes de 2019, le scrutin continental est loin d'assurer une participation égale pour les électeurs en situation de handicap, selon un rapport de l'Agence européenne des droits fondamentaux (FRA) publié cette semaine.

Les États membres de l'UE ont signé et ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui vise à promouvoir, protéger et garantir la pleine égalité des droits de l'Homme pour toutes les personnes en situation de handicap.

En vertu de ce texte, les 27 doivent veiller à ce que les élections soient conçues et organisées en tenant compte des différents types de handicaps.

Le rapport indique que ce n'est pas le cas dans 15 pays membres : Bulgarie, Croatie, Danemark, Estonie, Allemagne, Grèce, France, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Portugal, Slovaquie et Espagne, où des obstacles empêchent les personnes en situation de handicap de voter. Ces barrières vont de l'inaccessibilité des bureaux de vote à des restrictions de leur capacité à s’exprimer dans les urnes pour les personnes sous tutelle légale.

Plusieurs mesures d'accessibilité peuvent être mises en œuvre à cette fin, tant au niveau du vote proprement dit qu'au niveau des campagnes de communication et des sites web d'information, avant le jour du scrutin.

Certaines mesures visant à améliorer cette situation sont déjà introduites en Belgique, en Finlande et en Pologne, par exemple, où le transport est fourni - ou ses coûts assurés - pour certaines personnes souhaitant voter.

Le rapport propose également d'introduire des technologies de description audio et des bulletins de vote en braille pour les personnes souffrant d'un handicap visuel, des sous-titres, des transcriptions textuelles et des sous-titres pour les personnes sourdes ou malentendantes, ainsi que des informations claires et compréhensibles pour les personnes souffrant d'un handicap mental.

Cependant, les difficultés surviennent souvent dès le début du processus électoral, que ce soit sur les sites web des différents groupes politiques ou sur les portails des administrations publiques.

Selon la Commission européenne, environ 87 millions de personnes dans l'UE souffrent d'une forme de handicap et Eurostat rapporte qu'en 2022, 27 % de la population de l'UE âgée de plus de 16 ans a déclaré être limitée dans ses activités habituelles en raison de problèmes de santé.

Le défi est important pour élaborer de nouvelles lois qui "ne nous traitent pas comme des citoyens de seconde zone", insiste Alejandro Moledo, directeur adjoint du Forum européen des personnes handicapées.

"Cela me met en colère parce que j'ai l'impression de ne pas faire mon devoir de citoyen et de ne pas m'assurer que ma voix est entendue et que mes opinions sont prises en compte. Cela me met très en colère", complète Soufiane El Amrani. Ce Belge a voté lors des élections de 2014, mais il ne peut pas se prononcer depuis qu'il a été placé sous tutelle en 2016.

"Ils ont peur qu'ils [les personnes handicapées] fassent les mauvais choix", précise-t-il, ajoutant que les gens pensent souvent que si une personne a un handicap et a besoin d'aide, elle ne sait pas comment voter.