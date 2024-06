Les dirigeants européens se rendent aux urnes

Par euronews

Les principaux leaders ont envoyé des messages aux citoyens, les incitant à se mobiliser pour l'Europe.

Les principaux dirigeants de l'Union européenne ont voté ce dimanche.

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a voté près de Hanovre et invité sur les réseaux sociaux à "montrer le pouvoir de leur démocratie" et à rendre l'Europe, "notre maison commune", plus forte que jamais.

Techniquement, ce vote ne permet pas de renouveler directement son mandat mais l'équilibre du parlement aura des conséquences sur son avenir à Bruxelles.

Le président français a lui voté au Touquet, dans le Nord de la France, avec son épouse. Emmanuel Macron a remercié "tous les Français qui permettent le bon déroulement du scrutin".

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a voté à Madrid et appelé les électeurs à décider "quel avenir ils veulent pour l'Europe".

Les derniers sondages plaçaient les socialistes au coude à coude avec les conservateurs du Parti Populaire. Pedro Sanchez a fait adopter une loi très controversée sur l'amnistie des indépendantistes catalans, fin mai, et ce vote aura probablement des conséquences sur le scrutin européen.

En Pologne, le Premier ministre Donald Tusk a mis l'accent sur la sécurité nationale. Avec son parti centriste et pro-européen, il a promis de renforcer les contrôles aux frontières.

La participation aux élections européennes était en hausse dans plusieurs pays à la mi-journée, notamment en Allemagne et en France.

En Hongrie, en Slovaquie et en Slovénie le nombre de votants a même atteint un record.