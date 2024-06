Le Partido Popular (PP), de centre-droit, a progressé de 12 % depuis les dernières élections, et le parti d'extrême droite Vox a doublé le nombre de ses sièges au Parlement européen dimanche.

Le Partido Popular (PP) espagnol de centre-droit a pris un léger avantage sur le PSOE socialiste du Premier ministre Pedro Sanchez, tandis qu'un nouveau parti d'extrême droite est entré au Parlement européen, selon les premières estimations.

Le PP, dirigé par Alberto Núñez Feijóo, a obtenu 32,4 % des voix, soit une augmentation de 12 % depuis 2019, tandis que les socialistes ont conservé un peu plus de 30 % des voix, soit une baisse de 2 % par rapport aux dernières élections.

Le parti de Núñez Feijóo, qui dispose actuellement de 13 sièges au Parlement européen, devrait obtenir entre 21 et 23 sièges d'après les résultats du sondage de sortie des urnes, tandis que le parti de Sánchez, qui en a 21, devrait obtenir entre 20 et 22 places.

Le parti d'extrême droite Vox devrait presque doubler le nombre de ses eurodéputés et obtenir entre six et sept sièges au Parlement après avoir obtenu 10,4 % des voix, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2019.

Cependant, l'une des plus grandes surprises est la montée d'un autre parti espagnol d'extrême droite, Se Acabó la Fiesta ou La fête est finie, fondé par une personnalité des médias sociaux dite anti-establishment, Alvise Pérez, qui entrerait au Parlement européen avec deux à trois eurodéputés après avoir obtenu 3,9 % des voix.

Le porte-parole de Vox, José Antonio Fúster, a déclaré que les résultats prouvaient un "fait indéniable" et la "progression des patriotes et des souverainistes" au Parlement européen. Il a également déclaré que Vox servirait de "ciment" pour tous les autres partis d'extrême droite en Europe.

Le PP espérait profiter du mécontentement des électeurs face à la loi d'amnistie du Premier ministre Sánchez pour les séparatistes catalans et à l'enquête judiciaire sur sa femme, Begoña Gómez, qui sèment la discorde.

Même si les résultats ont légèrement favorisé le PP, le PSOE sort renforcé de ces élections, a déclaré à Euronews Juan Soto, fondateur de la société de conseil Fortius, ce qui pourrait compliquer le leadership de M. Núñez Feijóo. Malgré les controverses entourant le Premier ministre Sánchez ces dernières semaines, son parti n'a perdu qu'un siège par rapport à 2019, a ajouté M. Soto. "Avec tout ce qui est en sa faveur, le PP n'a toujours pas réussi à gagner confortablement", a déclaré M. Soto.

Le partenaire de coalition de M. Sánchez, le parti de gauche Sumar, devrait obtenir trois à quatre sièges après avoir recueilli 6,4 % des voix. L'autre parti de gauche, Podemos , devrait avoir deux à trois eurodéputés, avec 4,4 % de soutien.

Ahora Republicas, un groupe qui comprend le groupe séparatiste EH, devrait également obtenir entre deux et trois sièges, selon les résultats.