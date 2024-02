En Norvège, des livraisons par drone jusqu'à 17 km de distance

La start-up norvégienne, Aviant, a étendu son service de livraison par drone à 4000 personnes vivant dans une ville réputée pour ses pistes de ski.

Les services de livraison pour les habitants et les touristes de l'opulente station de ski norvégienne de Lillehammer viennent de devenir beaucoup plus exclusifs.

La start-up norvégienne, "Aviant", a étendu mardi son service de livraison par drone à 4 000 personnes vivant dans la banlieue de Lillehammer, lançant ainsi les livraisons par drone ayant la plus longue portée au monde.

Les habitants de la banlieue peuvent commander des livraisons via l'application,"Kyte", de la société et peuvent commander environ 1,5 kg de marchandises telles que des médicaments, des produits d'épicerie et des repas de restaurants indépendants. Ils peuvent s'attendre à un délai de livraison moyen de 24 minutes.

Les drones opéreront dans un rayon de 17 km, soit près de six fois plus que les drones traditionnels, même dans le climat hivernal rigoureux du pays.

Alors que la concurrence de services de livraison tels qu'Uber Eats et Deliveroo s'intensifie au sol, les restrictions légales et les limitations de l'espace aérien pour les systèmes de livraison par drone constituent toujours une bataille difficile. Mais "Aviant" a obtenu l'autorisation réglementaire d'opérer dans l'espace aérien de l'UE à Lillehammer.

"Il s'agit d'un moment important pour la livraison autonome par drone en Europe : lorsque les avantages pour les consommateurs et l'environnement passent de la phase hypothétique à une application réelle viable", affirme Lars Erik Fagernæs, PDG et cofondateur d'"Aviant".

Les drones, qui ont été mis au point pendant la pandémie de COVID-19 pour livrer des fournitures médicales, peuvent fonctionner et livrer des charges utiles lorsqu'il y a des vents violents pouvant atteindre 12 mètres par seconde et dans des températures qui descendent régulièrement en dessous de -15°C.

Autre point intéressant pour l'avenir des services de livraison, le drone "Aviant" émet 95 % de dioxyde de carbone en moins qu'une voiture électrique.

Selon Lars Erik Fagernæs, les drones de livraison "ne sont plus considérés comme un gadget limité par la distance et le climat, mais comme un moyen de soutenir les entreprises et les personnes tout en réduisant les émissions. Nous prévoyons un déploiement imminent au-delà de la Norvège".

Mais "Aviant" a de la concurrence. "Manna", une start-up irlandaise spécialisée dans les drones, prévoit de s'étendre à d'autres pays européens et "Wing", une société de livraison par drones appartenant à "Alphabet", opère en Irlande et en Finlande.