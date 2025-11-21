Newsletter Newsletters Events Évènements Podcasts Vidéos Africanews
Un canon, des pièces de monnaie frappées à la main et un vase : premiers objets remontés du galion San José
No Comment

Vidéo. La Colombie récupère les premiers artefacts de l'épave du San José (1708)

Mis à jour:

Des chercheurs colombiens ont exhumé les premiers objets de l'épave de San José (1708) truffé de trésors, au cœur de litiges juridiques et diplomatiques.

La Colombie a récupéré les premiers objets provenant de l’épave du San José, coulé en 1708, un navire qui serait chargé de milliards en or, en argent et en émeraudes.

Le ministère des Cultures a indiqué qu’un canon, trois pièces de monnaie et une tasse en porcelaine avaient été remontés de près de 600 mètres de profondeur dans le cadre d’une mission scientifique visant à étudier l’épave, et non à récupérer le trésor.

Le navire, coulé après l’attaque d’une flotte anglaise, reste au centre de litiges juridiques entre la Colombie, l’Espagne et des investisseurs américains concernant les droits de propriété.

