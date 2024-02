Découvrez les destinations les plus accueillantes d'Europe en 2024

Par Euronews Travel

De l'architecture grecque aux places animées des centres historiques, les voyageurs ont donné à ces destinations des avis exceptionnels.

PUBLICITÉ

Les destinations les plus accueillantes du monde pour 2024 ont été désignées et trois des cinq premières se trouvent en Europe.

Booking.com a utilisé plus de 309 millions d'avis de clients pour établir cette liste. Les destinations ont été classées en fonction de l'hospitalité, du service et des normes d'hébergement, des activités et des sociétés de transport telles que les agences de location de voitures.

La liste des villes et régions les plus accueillantes du monde est extraite des Traveller Review Awards de Booking.com. Au total, 1,48 million de récompenses ont été attribuées à des hôtels, des locations et des sociétés de transport pour 2024.

Les pays ayant reçu le plus de récompenses se trouvent pour la plupart en Europe. L'Italie est le pays qui en compte le plus avec 181 012, suivie de l'Espagne (125 611), de la France (124 361), de l'Allemagne (86 910) et du Royaume-Uni (74 754). Le top 10 est complété par la Pologne, le Brésil, les États-Unis, la Croatie et le Portugal.

Où se trouvent les villes les plus accueillantes d'Europe en 2024 ?

La liste des villes les plus accueillantes du monde est également dominée par des destinations européennes, quatre sur dix étant situées sur le continent. Arraial d'Ajuda au Brésil arrive en tête, suivi d'Ermoupoli en Grèce, de Viana do Castelo au Portugal, de Daylesford en Australie et de Grindelwald en Suisse.

Explorez l'architecture unique d'Ermoupoli, en Grèce

Capitale de Syros, une île grecque des Cyclades située dans la mer Égée, Ermoupoli a été classée deuxième ville la plus accueillante au monde. Elle se distingue des autres villes des Cyclades par son architecture néoclassique peinte dans des tons pastel enchanteurs.

De petites rues sinueuses serpentent entre la place historique en marbre de Miaouli, l'hôtel de ville avec son escalier de 15 mètres menant à l'entrée principale et une multitude de bars et de restaurants qui sont autant d'occasions de s'imprégner de la culture grecque.

Ermoupoli est la capitale de l'île de Syros en Grèce. Canva

La charmante ville côtière de Viano do Castelo, Portugal

À une heure de l'aéroport de Porto, Viano do Castelo se classe au troisième rang des destinations les plus accueillantes de la planète. Située sur la côte atlantique portugaise, elle possède une longue histoire maritime que les visiteurs peuvent découvrir au Gil Eannes, un ancien navire-hôpital transformé en musée.

La ville possède une architecture étonnante, avec des palais, des églises et des monastères datant de la Renaissance, du baroque et de l'Art déco.

Si vous recherchez un peu plus d'adrénaline, Viano do Castelo est réputée pour ses sports nautiques. Sur les plages voisines, vous pourrez vous adonner au surf, au kitesurf et à la planche à voile. Praia do Cabedelo accueille des amateurs de sports nautiques du monde entier.

Des vues à couper le souffle dans les Alpes à Grindelwald, en Suisse

Au cœur des Alpes suisses, à environ 1 000 mètres d'altitude, se trouve Grindelwald, la cinquième destination la plus accueillante de la liste.

La commune est entourée de sommets emblématiques tels que l'Eiger et la Jungfrau. Un voyage à bord du train à crémaillère du Junfraujoch vous emmène au "sommet de l'Europe", où vous pourrez profiter de vues à couper le souffle sur les glaciers et les sommets de la région.

Vue nocturne de Grindelwald avec le mont Eiger en arrière-plan. Canva

En hiver, ces montagnes sont une plaque tournante pour les amateurs de ski et de snowboard du monde entier. En été, elles sont parsemées d'innombrables sentiers de randonnée à travers le paysage alpin.

Le Boutique Hotel Glacier est l'un des plus anciens hôtels de la région, fondé en 1864. À l'intérieur, la décoration rend hommage aux travailleurs de la glace et au patrimoine touristique de Grindelwald. À l'extérieur, vous pourrez admirer l'Eiger depuis l'un des jacuzzis du spa.

Des paysages magnifiques à Uzès, en France

Uzès, dans la région Occitanie, au sud-ouest de la France, arrive en septième position. Cette ville médiévale possède des rues pavées et un charme historique typique de la région.

Égarez-vous dans ses rues étroites et découvrez ses cafés, ses étals de marché, ses boutiques d'artisans et ses galeries. Parmi les attractions les plus connues d'Uzès, citons sa plus grande cathédrale, le Palais ducal et la Place aux Herbes, sa place centrale animée.

Si vous visitez Uzès en juillet, ne manquez pas Les Nuits Musicales d'Uzès, un festival de musique classique et de jazz qui se déroule sur les sites historiques de la ville, à la lueur du soleil couchant.

Uzès est également une porte d'entrée vers les magnifiques paysages de la région du Gard, reconnue pour ses vignobles et ses oliveraies.