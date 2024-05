On dit que la vie à bord d'un navire n'est pas plus chère que la vie à terre. Alors, un couple de retraités, après avoir vendu leur maison aux États-Unis, ont passé les derniers mois à disperser leurs biens matériels afin de financer leur voyage.

Grace et Jerry Grady vivent depuis quelques semaines dans des valises. Mais ce n'est qu'un inconvénient mineur s'il s'agit de réaliser le rêve d'une vie.

Ce couple américano-italien, âgé de 70 ans, sera bientôt deux des quelque 800 passagers d'une croisière de trois ans et demi autour du monde.

Ce voyage épique commencera le 30 mai et visitera 425 ports dans 147 pays sur les sept continents. L'itinéraire est programmé pour correspondre aux saisons du printemps et de l'été dans tous les pays traversés.

Une fois lancé, le Villa Vie Odyssey sera l'un des deux seuls navires de croisière résidentiels en service.

"Nous avons tout vendu"

Les Grady sont retournés en Sicile, terre d'origine de Grace, il y a deux ans et vivent depuis dans une propriété louée.

Après avoir vendu leur maison aux États-Unis, ils ont passé les derniers mois à vendre leurs biens matériels pour financer leur voyage.

"Nous sommes des vagabonds, nous avons beaucoup voyagé. Je ne m'inquiète de rien." Grace Distefano Grady

"En fin de compte, nous avons vendu la plupart de nos biens à des amis", explique Grace. "Les plus malins sont venus tout de suite".

Depuis, ils vivent avec le minimum de l'ours, ayant expédié plusieurs valises à l'avance sur le bateau de croisière.

"Je porte les mêmes vêtements tous les jours et je les lave à la main tous les soirs", explique Grace. "Je ne fais plus étalage de ma garde-robe".

Ce n'est pas plus cher que de vivre sur la terre ferme

Le produit de la vente a servi à louer une cabine sur la Villa Via Odyssey, ce qui revient à environ 43 435 dollars (40 038 euros) pour un an.

La croisière est étonnamment abordable. La location annuelle la plus chère — une cabine extérieure avec balcon — coûte environ 72 635 dollars (66 960 euros) par an.

La Villa Vie Odyssey a été construite en 1993 et a été entièrement rénovée pour un montant de 12 millions de dollars (1,84 million d'euros). Villa Vie Residences

Sur le célèbre mégayacht résidentiel The World, les prix commencent à 2 millions de dollars (1,84 million d'euros) par an et peuvent atteindre 15 millions de dollars (13,8 millions d'euros).

Sur la Villa Vie Odyssey, les passagers paient 89 dollars (82 euros) par personne et par jour pour une cabine intérieure, 119 dollars (109 euros) pour les cabines extérieures et 199 dollars (183 euros) pour les cabines avec balcon.

Pour ce prix, les passagers bénéficient d'une quantité illimitée de nourriture et de boissons non alcoolisées, ainsi que de boissons alcoolisées au dîner. Le WiFi et les contrôles médicaux sont gratuits (à l'exclusion des médicaments et des procédures).

Le service en chambre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le ménage hebdomadaire et un service de blanchisserie bihebdomadaire sont également compris dans le prix.

Les Grady considèrent qu'ils dépensent autant que s'ils vivaient dans une maison sur la terre ferme, mais qu'ils peuvent en même temps faire le tour du monde.

"Vous n'avez pas de factures, de dépenses, d'assurances, etc. C'est aussi un moyen beaucoup plus facile de voyager que d'essayer de réserver nous-mêmes des voyages et des vols séparés".

"Je ne peux pas imaginer devoir faire et défaire les valises après chaque voyage", ajoute Jerry.

"J'en ai toujours rêvé"

Ce n'est pas la première fois que les Grady envisagent de commencer une nouvelle vie en mer.

Le couple avait réservé pour participer au voyage de trois ans de Life at Sea Cruises, qui a été annulé de manière inattendue en novembre 2023 et qui a conduit des centaines de passagers à demander des remboursements.

L'attente a été longue, et Grace et Jerry ont hâte de prendre le large.

"J'ai toujours rêvé de voir le monde. Je veux faire avancer les choses", déclare Jerry.

"Nous sommes des vagabonds, nous avons beaucoup voyagé. Je ne m'inquiète de rien."

Leur intention est de rester trois ans et demi en mer, mais s'ils changent d'avis, le programme est flexible.

Il fonctionne sur la base d'un paiement à l'utilisation, avec un itinéraire divisé en 16 segments allant de 35 à 120 jours chacun. Les passagers versent un acompte à l'avance et le reste 30 jours avant chaque segment.

S'ils souhaitent quitter le navire à n'importe quel moment, ils doivent donner un préavis d'au moins six mois avant le nouveau segment pour obtenir un remboursement complet. Ils peuvent également revenir sur le navire à tout moment.

D'autre part, si Grace et Jerry attrapent le virus de la vie en mer, ils pourraient théoriquement ne plus jamais vivre sur la terre ferme.

La croisière, organisée par les Résidences Villa Vie, ne s'arrêtera pas au bout de trois ans et demi, mais continuera à faire le tour du monde. Tous les 15 ans, le navire sera remplacé.

Il est également possible d'acheter une cabine au lieu de la louer. Les prix commencent à 99 000 $ (91 270 €) pour une chambre intérieure, 149 000 $ (137 370 €) pour une chambre extérieure et 249 000 $ (229 500 €) pour un balcon.

À cela s'ajoutent des frais mensuels de 1 750 $ (1 613 €) par personne, 2 500 $ (2 300 €) par personne ou 4 000 $ (3 680 €) par personne respectivement.

Les propriétaires peuvent ensuite louer leur cabine à d'autres personnes, soit eux-mêmes sans commission, soit par l'intermédiaire de la compagnie de croisière, moyennant une redevance.

Prendre sa retraite sur un bateau de croisière résidentiel

Construit en 1993, le Villa Vie Odyssey a été entièrement rénové pour un montant de 12 millions de dollars (1,84 million d'euros). Les cabines intérieures sont même équipées d'un écran virtuel permettant de voir la vue extérieure.

Il y a huit ponts, une promenade enveloppante et une piscine. Les résidents ont le choix entre trois restaurants et cinq bars. Les loisirs peuvent être consacrés au spa, au centre de remise en forme, au "centre culinaire interactif" ou à la bibliothèque.

Il y a un centre d'affaires et l'internet est fourni par Starlink et Viasat 3.

Tout au long du voyage, les amis et les parents peuvent venir rendre visite. Ils peuvent disposer de leur propre cabine pour 33 dollars par personne et par jour pendant deux semaines maximum.

"Nos trois filles ont déjà regardé l'itinéraire et réfléchi à la date à laquelle elles pourraient nous rendre visite", déclare Jerry.

Le couple se dirige maintenant vers Belfast, où la Villa Vie Odyssey prendra la mer.

"Le plus important, c'est la volonté de faire cela", déclare Jerry. "C'est l'aventure d'une vie".