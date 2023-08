Les autorités locales souhaitent encourager le tourisme responsable sur la route qui serpente entre les Cinque Terre.

Il y a de l'amour dans l'air : l'un des itinéraires de randonnée les plus célèbres d'Italie est sur le point de rouvrir après plus de dix ans.

Connue comme la promenade la plus romantique du monde, la Via dell'Amore, ou "chemin de l'amour", est située entre Riomaggiore et Manarola. Elle a été fermée en 2012 à la suite d'un glissement de terrain qui a blessé quatre touristes et a nécessité des réparations.

Après d'importants travaux de rénovation, la réouverture complète est prévue pour juillet 2024. Le premier tronçon de l'itinéraire de randonnée accueille déjà les touristes pour une avant-première estivale jusqu'au 30 septembre.

Qu'est-ce que la Via dell'Amore ?

L'itinéraire de 1 km de long serpente autour d'un chapelet de cinq villages qui constituent le site de Cinque Terre, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le sentier pavé longe la côte et offre une vue imprenable sur le paysage et la mer.

Il a été construit lors de la modernisation de la ligne de chemin de fer entre Gênes et La Spezia au début du XXe siècle. Les cheminots avaient besoin d'un moyen de transport entre Riomaggiore et Manarola pendant la construction d'un tunnel.

Le sentier a été creusé dans la dure paroi rocheuse surplombant la mer et la légende veut qu'il soit devenu un lieu de rencontre pour les amoureux des deux villes.

Le projet de restauration a permis de contenir les rochers au-dessus et au-dessous du sentier à l'aide d'un treillis métallique et de planter 8 800 plantes pour renforcer le paysage. Un système de surveillance a également été installé afin d'avertir à l'avance de tout glissement de terrain potentiel.

Fini le surtourisme sur la Via dell'Amore

Les Cinque Terre, en Ligurie, se composent de cinq villages célèbres pour leurs bâtiments aux couleurs chatoyantes, accrochés aux falaises qui surplombent la mer. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est entouré d'un parc national et environ 2,4 millions de personnes s'y rendent chaque année pour se promener à pied, en bateau ou à vélo dans les environs pittoresques.

La Via dell'Amore, l'un des tronçons les plus célèbres du littoral des Cinque Terre, est très appréciée des visiteurs. Cette année, le chapelet de villages côtiers a lutté contre le tourisme de masse en introduisant des amendes pouvant aller jusqu'à 275 euros pour les visiteurs qui bloquent la circulation ou les piétons en s'attardant pour prendre des selfies.

Giovanni Toti, président de la région de Ligurie, a déclaré que la Via dell'Amore était un "joyau pour notre région, et pas seulement pour ceux qui la visitent".

Les étonnants bâtiments aux couleurs de bijoux des Cinque Terre attirent des millions de visiteurs chaque année Unsplash

La Ligurie espère freiner le surtourisme en introduisant un système de réservation pour ceux qui souhaitent parcourir le sentier.

Actuellement, il faut réserver en ligne une visite de groupe de 30 minutes pour 5 euros. Il y a environ 20 visites de groupe par jour, entre 9 heures et 19 heures, qui emmènent 30 personnes le long de l'itinéraire. Les billets comprennent également l'entrée au château de Riomaggiore.

Les rapports suggèrent que si l'essai est concluant, il pourrait être étendu une fois que la Via dell'Amore sera entièrement rouverte l'année prochaine.

Envie de marcher un peu plus loin dans les Cinque Terre ?

La Via dell'Amore est l'un des quatre tronçons du Sentiero Azzuro ou "Sentier bleu". Il s'agit de l'un des sentiers de randonnée les plus populaires du parc national des Cinque Terre, qui relie les cinq villages entre eux.

Le Sentier bleu part de Riomaggiore et se dirige vers Monterosso al Mare en passant par Manarola, Corniglia et Vernazza. Le parcours est long d'environ 12 kilomètres et atteint une altitude maximale d'environ 200 mètres dans le petit village de Vernazza.

Il est possible de parcourir l'ensemble du chemin en cinq heures environ et il est divisé en quatre sections différentes. La Via dell'Amore est le premier tronçon de l'itinéraire.

Il existe des itinéraires de randonnée plus longs dans le parc national des Cinque Terre Unsplash

Le parc national des Cinque Terre exige des visiteurs qu'ils paient un droit d'entrée pour accéder à certains sentiers comme celui-ci. Le long du parcours, des points de contrôle permettent aux randonneurs d'acheter la Cinque Terre Trekking Card, qui permet d'utiliser les installations du parc. Elle coûte 7,50 euros pour une journée et 14,50 euros pour deux jours.

Vous pouvez également acheter une carte qui vous donne accès aux sentiers de randonnée et vous permet de voyager en train de manière illimitée sur les trains "Cinque Terre Express" entre Levanto, Cinque Terre et La Spezia. Elle coûte 18,20 € pour une journée, 33 € pour deux jours et 47 € pour trois jours.

Des réductions sont accordées aux enfants, aux personnes âgées et aux familles.