La "Chancenkarte" permet aux ressortissants de pays extracommunautaires de venir en Allemagne pendant un an pour y chercher un emploi.

PUBLICITÉ

Si vous envisagez de vous installer en Allemagne, ce nouveau permis de travail est peut-être fait pour vous.

L'Allemagne est à la recherche de travailleurs qualifiés et a mis en place un nouveau moyen pour les ressortissants étrangers qualifiés de s'installer dans le pays.

Baptisée "Chancenkarte", qui se traduit par "carte d'opportunité", cette carte permet aux ressortissants de pays non membres de l'UE de venir en Allemagne pendant un an pour y chercher un emploi.

Voici qui peut en bénéficier et comment fonctionne la carte.

Un nouveau moyen pour les travailleurs étrangers de s'installer en Allemagne

L'idée de la Chancenkarte a été lancée pour la première fois en 2022 afin de permettre aux travailleurs étrangers de trouver plus facilement un emploi en Allemagne.

Elle sera opérationnelle le 1ᵉʳ juin 2024, alors que le pays cherche à renforcer son offre limitée de jeunes travailleurs qualifiés.

L'Allemagne a besoin d'environ 400 000 nouveaux travailleurs qualifiés par an pour faire face à la pénurie, en particulier dans les domaines de l'ingénierie, de l'informatique et de la santé.

Le nouveau permis de travail allemand vous permet de chercher un emploi pendant un an

La Carte d'Opportunité fonctionne comme un visa temporaire ou un permis de travail, permettant aux citoyens non européens de vivre dans le pays pendant un an maximum.

Au cours de cette période, les titulaires de la carte sont autorisés à accepter des emplois à temps partiel ne dépassant pas 20 heures par semaine ou à effectuer des stages d'essai d'une durée de deux semaines.

L'objectif est de permettre aux travailleurs qualifiés de trouver plus facilement un emploi adéquat et aux entreprises qui ont besoin d'employés de trouver des travailleurs étrangers pour occuper les postes.

Si un titulaire de carte souhaite passer à un emploi à temps plein, il peut demander un permis de séjour de plus longue durée - une procédure facilitée par le fait que le demandeur a déjà une offre d'emploi.

Qui peut prétendre à la carte d'opportunité allemande ?

Pour postuler à la Chancenkarte, il faut avoir suivi une formation professionnelle d'au moins deux ans ou être titulaire d'un diplôme universitaire de son pays d'origine en rapport avec le poste souhaité.

Les candidatsdoivent également maîtriser l'allemand ou l'anglais.

Les personnes intéressées doivent prouver qu'elles disposent des fonds ou du salaire d'un contrat de travail à temps partiel pour couvrir leur séjour en Allemagne pendant un an, soit un peu plus de 12 000 euros.

Les candidats sont classés selon un système de points, le minimum requis étant de six points.

Quatre points sont accordés aux candidats titulaires d'une qualification professionnelle reconnue en Allemagne ou d'une autorisation d'exercer une profession réglementée (enseignant, infirmière, ingénieur, etc.).

Trois points sont accordés aux candidats ayant cinq ans d'expérience professionnelle dans leur domaine, acquise au cours des sept dernières années, ou des compétences linguistiques en allemand de niveau B2 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Deux ans d'expérience professionnelle avec une formation professionnelle préalable au cours des cinq dernières années, être âgé de moins de 35 ans au moment de la demande et être titulaire d'un certificat d'allemand de niveau B1 donnent droit à deux points chacun.

PUBLICITÉ

Un point est accordé aux personnes qui ont moins de 40 ans au moment de la demande, qui ont séjourné en Allemagne pendant au moins six mois (sauf à des fins touristiques), qui maîtrisent l'anglais (C1) et l'allemand (A2), qui ont suivi une formation dans une profession où il y a une pénurie de main-d'œuvre en Allemagne et qui présentent une demande en même temps que leur époux(se).

Les personnes intéressées peuvent demander l'Opportunity Card auprès du consulat allemand de leur pays d'origine ou du bureau local d'enregistrement des étrangers en Allemagne.