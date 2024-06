La candidature de l'ancien Premier ministre italien au poste de président du Conseil européen pourrait être l'arme secrète de M. Macron dans la lutte contre la candidature de M. Meloni à l'un des postes les plus importants de l'UE à Bruxelles.

Jamais dans l'histoire de l'Union, les nominations aux postes institutionnels les plus élevés de l'UE n'ont fait l'objet d'un tel suspense.

Ce n'est pourtant pas surprenant, car l'environnement politique du continent est devenu extrêmement polarisé et les positions de nombreux partis au niveau de l'UE et au niveau national se sont profondément radicalisées.

Il en résulte qu'un rôle clé institutionnel confié à un rival peut rapidement se transformer en un domino politique, affecté par des menaces systémiques imprévisibles pour les intérêts nationaux et politiques des acteurs impliqués dans le périlleux jeu de pieuvre des grandes nominations de l'UE.

Inévitablement, l'interminable grondement à Bruxelles entre la première ministre italienne nationaliste de droite Giorgia Meloni et le président français libéral-démocrate et pro-UE Emmanuel Macron est entré dans sa phase de "choc des civilisations".

La décision de proposer l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta comme président du Conseil européen est en passe de devenir le principal pilier d'un pare-feu contre la perspective d'une présence institutionnelle de l'extrême droite — et de son acceptation.

Enrico Letta à une marche avec la communauté ukrainienne à Rome, organisée par le parti "+ Europa" dirigé dirigé par un militant historique des droits civiques. Cecilia Fabiano/LaPresse

La poussée de la droite lors des dernières élections européennes et le recul concomitant des forces libérales pro-UE de Renew Europe ont fait basculer l'équilibre de l'UE vers la droite et déstabilisé l'arène politique en France et en Allemagne.

La solution pourrait consister à confier les Conseils de l'UE aux Socialistes et Démocrates (S&D). D'une part, le S&D n'a pas subi de défaites humiliantes aux élections européennes, contrairement aux libéraux, et d'autre part, le Parti démocrate italien — qui se trouve être le parti de M. Letta — devrait disposer des plus grandes délégations du groupe S&D au sein du nouveau Parlement européen.

Tout cela fait de Letta le successeur logique du libéral belge francophone Charles Michel.

Le succès de l'extrême droite lors du scrutin de juin et le revers de Renaissance en France ont contraint M. Macron à dissoudre le Parlement français et à convoquer des élections anticipées afin d'affronter directement l'héritier présomptif de Marine Le Pen, Jordan Bardella, du Rassemblement national (groupe ID au Parlement européen).

Les "Liaisons dangereuses" et l'axe franco-allemand bancal

La campagne électorale française est étroitement liée aux négociations sur les emplois les plus importants de l'UE, et l'arène politique européenne est profondément polarisée.

La montée en puissance de la droite dure en Europe a poussé ses principaux acteurs à exiger des postes clés dans l'élaboration des politiques de l'Union.

Accepter l'ascension institutionnelle d'un candidat de la droite dure au niveau de l'UE pourrait devenir un accord de facto pour que l'extrême droite obtienne des rôles gouvernementaux clés en France.

La simple idée qu'un premier ministre d'extrême droite comme Meloni puisse assurer à l'un de ses candidats une position de premier plan en Europe et l'ouverture croissante des principaux partis politiques au groupe de droite nationaliste du Parlement européen pourraient certainement influencer l'ensemble des 27 environnements politiques nationaux.

C'est pourquoi d'autres partis et gouvernements européens sont pleinement conscients de la perspective d'une extrême droite normalisée.

Le président français Emmanuel Macron se reflète dans les lunettes d'un habitant après une cérémonie, mardi 18 juin 2024 sur l'Île de Sein, en Bretagne. Christophe Ena/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

La France de Macron, l'Allemagne du chancelier Olaf Scholz, la Pologne du premier ministre Donald Tusk et l'Espagne du premier ministre Pedro Sánchez ont jusqu'à présent mis en place un pare-feu politique pour tenter d'empêcher les partis les plus à droite d'obtenir des nominations importantes au sein de l'UE.

Les "quatre grands" représentent les libéraux, les conservateurs modérés et les socialistes, les trois familles politiques européennes de la grande coalition sortante.

M. Tusk (PPE) a tout intérêt à rejoindre la croisade de M. Macron, car son rival direct chez lui est le parti de droite nationaliste Droit et Justice (PiS), partenaire de la coalition des Frères Meloni d'Italie au sein de l'ECR.

Scholz, un social-démocrate, a la même urgence à stopper l'extrême droite que Macron puisque son parti, le SPD, a fini en troisième position derrière l'AfD d'extrême droite lors des dernières élections européennes, remportées en Allemagne par les conservateurs modérés de la CDU-CSU.

En Espagne, M. Sánchez se bat principalement contre le PP de centre-droit, mais aussi contre le parti d'extrême droite Vox. Toutefois, un socialiste résolument pro-UE comme Letta serait la solution idéale pour le centre-gauche espagnol.

Les quatre leaders politiques partagent également la priorité d'essayer d'adoucir les positions du Premier ministre ultra-nationaliste hongrois Viktor Orban — une tâche d'une importance significative, étant donné que la Hongrie est sur le point de prendre la présidence tournante de six mois du Conseil européen le 1ᵉʳ juillet.

Selon ce scénario, Enrico Letta pourrait être la solution idéale pour les principaux gouvernements pro-UE et les groupes parlementaires de l'Union.

Qui est Enrico Letta ?

Ancien premier ministre italien, Enrico Letta est chargé de [*rédiger un rapport de haut niveau sur l'avenir du marché unique de l'UE depuis 2023**](Marché unique : "Il faut instaurer une liberté de l'innovation", selon Enrico Letta ). Il est également président de l'Institut Jacques Delors, un groupe de réflexion pro-UE basé à Paris.

Son retrait soudain de la course à la direction de la prestigieuse université Science Po à Paris a donné du crédit aux spéculations selon lesquelles il s'était rallié à l'idée d'un poste de haut niveau au sein de l'UE.

Si sa candidature échoue, M. Letta est également pressenti pour devenir le prochain envoyé spécial de l'UE au Moyen-Orient.

Si Mme Meloni pourrait s'opposer à M. Letta pour atteindre ses propres objectifs, il ne semble pas y avoir de tensions entre les deux, bien que M. Letta ait été son principal rival lors des dernières élections italiennes en 2022.

À en juger par leurs récentes interactions, les relations personnelles entre Letta et Meloni sont basées sur le respect mutuel et une relation plutôt cordiale, indépendamment de leur antagonisme politique évident.

Au cours des cinq dernières années, les rivalités politiques ordinaires se sont transformées en pugilats antagonistes, comme l'impasse actuelle entre la grande coalition centriste du Parlement européen (PPE, S&D et Renew) et le bloc super-conservateur, un paysage diversifié qui s'étend des nationalistes-conservateurs à l'extrême-droite.

Cependant, le Parlement n'a qu'un pouvoir limité, c'est pourquoi d'autres fonctions institutionnelles clés revêtent une telle importance à l'heure actuelle.

La structure institutionnelle de l'Union européenne accorde aux gouvernements la prérogative de prendre des décisions cruciales. Le Parlement européen a pour rôle d'orienter et de rythmer certaines actions politiques, mais pas de les imposer.