OceanXplorer : à bord du navire de recherche d'un milliardaire qui explore les abysses

Un navire ultramoderne a pour mission "d'explorer l'océan et de le ramener au monde". Quelle est la valeur de cette philanthropie des grands fonds ?

PUBLICITÉ

"OceanXplorer" repousse les limites de ce que peut être un navire. Long de 87 mètres, il abrite deux submersibles de haute mer - l'un pour les scientifiques, l'autre pour les médias - et des laboratoires éclairés comme des plateaux de tournage.

Le tapis rouge s'est déroulé lorsque j'ai visité ce navire en décembre dernier, à l'occasion du sommet des Nations unies sur le climat qui se tenait à Dubaï.

"OceanXplorer" est alors amarré dans un bras de port surveillé et accueille, depuis plusieurs jours, un flot d'invités de marque, comme Bill Gates et la royauté jordanienne.

Il s'agit du navire médiatique et de recherche le plus avancé au monde, selon "OceanX", une organisation à but non lucratif de "Dalio Philanthropies", qui "favorise les divers intérêts philanthropiques des membres de la famille Dalio". Leur fortune provient de Ray Dalio, le milliardaire américain de 74 ans qui a fondé "Bridgewater Associates", le plus grand fonds spéculatif du monde.

"La combinaison des deux est notre sauce secrète", confie Mark Dalio, son fils et co-directeur général d'"Ocean X", en décrivant l'atout de l'entreprise à des journalistes par une autre journée sans nuages dans l'émirat.

Qu'est-ce qu'"OceanX" ?

Euronews Green a été invitée à visiter OceanXplorer lors de la journée de repos officielle de la COP28 à Dubaï, en décembre 2023 Euronews Green

Il y a un écho évident à SpaceX dans le nom, la société aérospatiale américaine fondée par Elon Musk dans le but de faire de l'homme une "civilisation de l'espace".

Ray Dalio s'est retiré de la course à l'espace des milliardaires, mais sa décision d'aller dans la direction opposée a un côté compétitif. "L'exploration des océans me semble beaucoup plus excitante et importante que l'exploration de l'espace", a-t-il notamment déclaré au Financial Times. "Vous ne verrez pas d'extraterrestres dans l'espace, mais vous verrez des extraterrestres [sous les océans]".

Présenter les profondeurs radicalement mystérieuses de la mer comme la dernière frontière de l'exploration américaine ne plaira pas à tout le monde. Mais si vous vous êtes déjà émerveillé devant un documentaire sur les grands fonds marins, l'attrait est compréhensible et le postulat est vrai : selon l'organisme des Nations unies chargé des sciences océaniques, seuls 5 % des océans ont été explorés et cartographiés par l'homme.

La mission d'"OceanX" est "d'aider les scientifiques à explorer l'océan et à le faire connaître au monde entier par le biais de médias captivants".

OceanXplorer, un ancien navire pétrolier norvégien connu sous le nom de Volstad Surveyor, a été reconstruit pendant deux ans dans un chantier naval néerlandais Courtesy of OceanX

Elle a été fondée en 2016, mais les racines marines des Dalio remontent à plus loin. En 2011, Ray a acheté un navire de recherche appelé "Alucia" et un sous-marin à bulles qui, l'année suivante, a été utilisé par une équipe de scientifiques pour enregistrer les premières images de l'insaisissable calmar géant dans son habitat naturel.

Mark, qui travaillait alors comme producteur associé pour le réseau de télévision, "National Geographic", a proposé à son père l'idée d'une société multimédia pour relater les aventures de l'"Alucia". Ils ont eu l'honneur d'emmener le Britannique, David Attenborough, pour sa première plongée en eaux profondes dans la Grande Barrière de Corail en 2015.

"Alucia Productions" est devenue "OceanX Media". Et "Alucia" lui-même (qui a été commercialisé pour plus de 18 millions d'euros en 2018) a été remplacé par "OceanXplorer" - un ancien navire pétrolier norvégien qui a fait l'objet d'une rénovation approfondie après que Ray Dalio l'a acheté. "OceanX" ne dit pas combien a coûté son navire diesel ultramoderne, mais un site de super-yachts l'évalue à environ 186 millions d'euros et estime les coûts d'exploitation à un dixième de cette somme par an.

"Il ne s'agit pas d'un yacht de luxe", affirme Vincent Pieribone, co-directeur général et directeur scientifique d'"OceanX", à la presse à Dubaï. "Le fait que notre pays [les États-Unis] ne dispose pas d'un tel navire est une honte nationale".

Nous ne sommes pas une attraction touristique : à quoi servent les submersibles d'"OceanX" ?

Les sous-marins de l'organisation sont fabriqués par l'entreprise floridienne, Triton Submarines, qui utilise des coques en acrylique de 6,6 pouces d'épaisseur Courtesy of OceanX

Notre visite commence dans le hangar à sous-marins d'"OceanXplorer", face aux deux sous-marins à bulles. Ces énormes globules de plexiglas peuvent transporter leur petit équipage à 1 000 mètres de profondeur.

L'un d'eux est optimisé pour les chercheurs, avec un équipement modulaire comprenant une machine qui est "essentiellement un aspirateur", explique Colin, le pilote du sous-marin, aspirant des échantillons du fond marin pour les traiter dans les laboratoires embarqués du navire.

Une série de caméras est fixée sur l'autre sous-marin, capable de capturer les plus petites créatures marines ainsi que des images grand angle du sous-marin scientifique en action. Il peut également diffuser des images en temps réel en envoyant des signaux vidéo à la surface par le biais de faisceaux lumineux. Le mois dernier, un biologiste marin s'est connecté au Forum économique mondial de Davos depuis les profondeurs des Seychelles, où "OceanXplorer" est actuellement basé.

Mark Dalio (R) explique aux journalistes l'approche unique d'OceanX à côté du ROV Euronews Green

Les submersibles (et les milliardaires) ont eu mauvaise presse l'année dernière, avec l'implosion fatale du sous-marin "Titan" d'"OceanGate" destiné à observer le Titanic. "Bien sûr, cela a braqué les projecteurs sur l'industrie", déclare Andrew Craig, chef de l'équipe ROV d'"OceanX". "Mais nous les exploitons comme des machines scientifiques et non comme des navires de plaisance... Nous ne sommes pas une attraction touristique. Nous sommes un véritable navire de recherche scientifique".

Le ROV (véhicule télécommandé) peut descendre à 6 000 mètres de profondeur tout en étant attaché à un câble, ce qui lui permet d'échantillonner des endroits encore plus reculés tels que les cheminées hydrothermales et les volcans sous-marins.

PUBLICITÉ

La réunion de toutes ces technologies sur un seul navire est ce qui rend "OceanXplorer" si unique, nous dit Mark Dalio, de l'intérieur de la salle de contrôle de la mission ou "centre névralgique" du navire. Devant des chaises de type "gamer", des dizaines d'écrans sont éclairés par des images en temps réel de toutes les parties en mouvement - plus que ce que je peux comprendre en tant que non-scientifique, mais cela en jette.

Que fait l'équipe scientifique d'"OceanX" ?

Le centre de contrôle de la mission ou "centre nerveux" de l'OceanXplorer Courtesy of OceanX

Tout ce qui est récupéré dans les profondeurs est remonté dans le laboratoire sec. L'équipement y est plus petit, mais pas moins exigeant. Un scanner 3D d'une résolution submillimétrique permet de créer un jumeau numérique d'un poisson, par exemple, et de le stocker dans une base de données en ligne.

Une grande partie de ce travail consiste à combler les lacunes de nos connaissances. Il ne s'agit pas nécessairement de découvrir de nouvelles espèces, même si Mattie Rodrigue, directrice du programme scientifique, affirme que "cela arrive souvent - à nous, en particulier". Mais l'équipe rencontre souvent des espèces qui n'ont pas encore été documentées publiquement, auquel cas elle peut enregistrer leur génome de référence, c'est-à-dire numériser leur ADN.

Un chercheur d'OceanX manipule des échantillons de coraux. Mattie Rodrigue, directrice du programme scientifique, au travail dans un laboratoire sec Courtesy of OceanX

Elle peut également prélever de l'ADN environnemental (ADNe) dans l'eau, afin de capturer l'empreinte génétique d'un animal à travers les cellules qu'il rejette. Avec suffisamment d'informations, ils peuvent même déterminer si un poisson est en gestation ou stressé, révélant ainsi des indices sur la manière dont il s'adapte à des conditions changeantes.

Mattie Rodrigue qualifie leur travail de plus vaste envergure de "vérification sur le terrain" ou de "vérification par l'océan des modèles climatiques". Aux Émirats arabes unis, par exemple, l'océanographie repose en grande partie sur des données satellitaires, ce qui signifie que les prévisions peuvent être erronées. À l'occasion de la COP28, "OceanX" s'est associé à des scientifiques de l'université de New York à Abou Dhabi pour étudier la répartition des larves de corail et les possibilités de reproduction de coraux résistants à la chaleur.

PUBLICITÉ

"Nous considérons que le navire et OceanX sont en première ligne, explique Mark, "et qu'ils recueillent toutes ces données pour mieux informer la communauté scientifique et les gouvernements de l'évolution de la situation".

Lumière, caméra, action : comment "OceanX" partage-t-il ses résultats avec le monde entier ?

Vincent Pieribone, ancien professeur de neurosciences à la faculté de médecine de Yale, déplore que, malgré les nombreux travaux scientifiques sur le climat, les milliers d'articles universitaires publiés chaque année n'atteignent tout simplement pas le grand public.

Alors, comment s'en sortir ? "OceanXplorer" est le véhicule idéal, "alliant la fonctionnalité à l'aspect d'un plateau de tournage", explique Mark.

Le réalisateur James Cameron (connu pour Titanic) est un autre grand nom dans le cercle d'"OceanX". Il est depuis longtemps fasciné par l'océan et la technologie nécessaire pour sonder ses profondeurs. Il a conseillé l'équipe sur la manière d'installer "OceanXplorer". Des lumières colorées bioluminescentes tournent en boucle autour des plafonds, avec des supports pour les caméras aériennes. Des lumières sont également intégrées aux tables pour éclairer les réactions des chercheurs et diffuser les hauts et les bas de la recherche scientifique.

Il y a jusqu'à 72 personnes sur le navire lorsqu'il est en pleine activité, et un grand nombre d'entre elles travaillent dans le domaine des médias. "OceanX" compte plus de 4 millions d'adeptes sur TikTok, où l'équipe poste souvent des vidéos amusantes de ses expéditions, distillant des pépites de science océanique et de vie à bord pour la génération Z.

PUBLICITÉ

D'autres aspects du paysage émotionnel autour d'"OceanX" peuvent sembler un peu exagérés. Faut-il vraiment, comme le dit Mark, "inspirer le public pour qu'il tombe amoureux des océans" ? Ou, comme le suggère le Dr Pieribone, "OceanXplorer" est l'antidote aux attaques contre les climatologues aux États-Unis, en aidant les gens à voir l'humanité des experts ?

L'argent privé doit-il financer la recherche sur les océans ?

Lors de la projection d'une nouvelle série du National Geographic sur la passerelle, le rôle de Mark Dalio dans la réalisation de cette série est décrit comme l'accomplissement d'un "rêve de toute une vie".

Est-il important que l'ambition personnelle soit mêlée à l'objectif d'"OceanX" ? Que ce navire, le plus avancé de sa catégorie, soit avant tout au service des intérêts philanthropiques de la famille Dalio ?

"Pour le meilleur ou pour le pire", écrivait il y a dix ans Steven A. Edwards, alors analyste politique à l'"American Association for the Advancement of Science", "la pratique de la science au XXIe siècle est de moins en moins façonnée par les priorités nationales ou par les groupes d'évaluation par les pairs et de plus en plus par les préférences particulières d'individus disposant d'énormes sommes d'argent à donner".

Ray Dalio affirme que l'exploration des océans est plus passionnante et plus importante que l'exploration de l'espace Ng Han Guan/AP

Pour sa défense, "OceanX" est une entreprise collaborative. La nature transnationale des voyages en mer - "OceanXplorer" est enregistré dans les Îles Marshall - signifie que les permis doivent être obtenus des mois à l'avance et que les relations avec les instituts universitaires et les ONG sont soigneusement établies.

PUBLICITÉ

La plupart des grandes organisations océaniques publiques, comme la "Commission océanographique intergouvernementale" (UNESCO Ocean), ont collaboré avec "OceanX" d'une manière ou d'une autre. Un organisme de recherche britannique a refusé de commenter le financement de l'océanographie en raison de son association.

Jeremy Weirich, directeur de l'exploration océanique de l'"Administration nationale des océans et de l'atmosphère" (NOAA), a toutefois affirmé, à Euronews Green, qu'il "saluait absolument les efforts d'organisations comme OceanX, Schmidt Ocean Institute, Ocean Exploration Trust, et d'autres opérateurs philanthropiques et privés".

"Pour moi, ce n'est pas une question de "soit/soit", mais plutôt de "et", ce qui signifie que nous avons besoin à la fois d'opérateurs maritimes soutenus par la philanthropie et financés par le public pour acquérir des données et des informations précieuses sur les océans inconnus", ajoute-t-il.

"La communauté d'exploration en mer est encore relativement petite, alors que les zones inexplorées et mal connues de l'océan restent vastes. Heureusement, nous travaillons déjà ensemble pour trouver des moyens de mieux coordonner nos opérations et nos activités", déclare Jeremy Weirich.

Dans sa dernière missive de relations publiques en provenance des Seychelles, "OceanX" met l'accent sur sa collaboration avec les scientifiques locaux, "aidant les chercheurs locaux à fournir des résultats scientifiques majeurs sur leur propre région sensible au climat pour la première fois dans l'histoire".

PUBLICITÉ

Les points de la lettre font état de nombreux records, d'observations de requins enviables et d'un nouveau comptage passionnant de dugongs (des mammifères herbivores).