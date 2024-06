Un nouveau rapport montre l'impact de certaines industries sur la santé et la mortalité prématurée dans la région européenne de l'Organisation mondiale de la santé.

Selon un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), quatre industries seulement sont à l'origine de 2,7 millions de décès dans la région européenne de l'OMS chaque année.

Les industries du tabac, des aliments ultra-transformés, des combustibles fossiles et de l'alcool sont "entièrement ou partiellement responsables" de près d'un quart de tous les décès dans la région, selon ce nouveau rapport.

"Ces quatre secteurs tuent chaque jour au moins 7 000 personnes dans notre région. Ces mêmes grandes entités commerciales bloquent la réglementation qui protégerait le public des produits et du marketing nocifs, et qui protégerait la politique de santé de l'ingérence de l'industrie", a déclaré le docteur Hans Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe, dans un communiqué.

Le rapport explique en détail comment ces industries utilisent des tactiques de marketing pour accroître leurs profits au détriment de la santé publique, dans le cadre d'une vaste attaque contre les industries commerciales.

"Ces secteurs utilisent tous les mêmes méthodes pour maximiser leurs profits, accroître leur part de marché et créer l'environnement le plus propice possible pour leur permettre de se développer", indique le rapport.

L'OMS Europe préconise une réglementation plus stricte de la commercialisation des produits nocifs pour la santé, la prévention des conflits d'intérêts et la lutte contre les monopoles.

L'impact des industries commerciales sur la santé

Selon les chiffres du rapport, le tabac est à l'origine de 1,1 million de décès par an dans la région, tandis que l'alcool en provoque plus de 420 000.

Les combustibles fossiles seraient à l'origine de plus d'un demi-million de décès par an dans la région, tandis que les régimes alimentaires riches en viande transformée, en sodium, en boissons sucrées et en graisses causeraient près de 390 000 décès par an dans la zone européenne de l'OMS.

J'invite tous les parlementaires et décideurs politiques européens nouvellement élus à reconnaître l'ampleur de ce problème et l'impact considérable des pratiques de l'industrie sur la santé publique et sur nos processus démocratiques. Frank Vandenbroucke Vice-Premier ministre et ministre de la Santé belge

Selon l'organisation, ces industries cherchent à influencer les politiques, à se présenter comme des "partenaires clés des gouvernements dans la lutte contre les effets nocifs de leurs produits sur la santé".

Le rapport cite l'exemple de la société de tabac Philip Morris International - qui a fait don de ventilateurs pour la riposte au COVID-19 - et de la façon dont l'industrie a utilisé une campagne de relations publiques pour s'opposer à une taxe sur les boissons sucrées en Estonie.

"Les tactiques de l'industrie comprennent l'exploitation des personnes vulnérables par le biais de stratégies de marketing ciblées, la tromperie des consommateurs et de fausses affirmations sur les avantages de leurs produits ou leurs références environnementales", ajoute Hans Kluge.

Le vice-Premier ministre et ministre de la Santé belge, Frank Vandenbroucke, qui a présenté le rapport, affirme : "Nos efforts actuels sont encore insuffisants pour réglementer les pratiques des industries qui nuisent à la santé".

"J'invite tous les parlementaires et décideurs politiques européens nouvellement élus à reconnaître l'ampleur de ce problème et l'impact considérable des pratiques de l'industrie sur la santé publique et sur nos processus démocratiques", ajoute-t-il.

En réponse au rapport, Rebeca Fernández, directrice scientifique de FoodDrinkEurope, qui représente l'industrie européenne de l'alimentation et des boissons - dont le nom est cité dans la section concernant les boissons sucrées - a déclaré qu'il était irresponsable et outrageusement trompeur d'associer "la consommation d'aliments transformés aux industries du tabac et des combustibles fossiles".

"Nous avons tous besoin de nourriture - et nous avons tous besoin d'aliments transformés", affirme-t-elle, précisant que le rapport de l'OMS ne soulignait pas qu'il n'existait "aucune définition convenue" des aliments ultra-transformés.