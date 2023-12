Quelles sont les destinations de vacances d'hiver préférées des Européens ?

Quelle est la destination hivernale la plus prisée des touristes européens ?

PUBLICITÉ

Vous êtes à la recherche des vacances d'hiver idéales ? Des illuminations festives aux pistes de ski poudreuses, l'Europe ne manque pas d'options séduisantes.

Mais lorsque les températures chutent, c'est dans les villes qu'il faut se rendre. Telle est la conclusion de l'agence de voyage en ligne Trip.com, qui a analysé les escapades hivernales préférées des voyageurs allemands, espagnols, français, italiens et britanniques.

En examinant les données de fin novembre à début mars 2022 - et les voyages prévus pour la même période en 2023 - elle a constaté une nette préférence pour les centres urbains d'Europe, Londres, Barcelone et Paris étant les destinations les plus populaires dans l'ensemble.

Voici les préférences de voyage en hiver par pays.

Où les Allemands aiment-ils voyager en hiver ?

Avec ses villages charmants et ses marchés de Noël incontournables, l'Allemagne est un pays de merveilles hivernales. Il n'est donc pas surprenant que ses citoyens préfèrent rester près de chez eux pendant les fêtes de fin d'année.

En 2022, Berlin était la destination la plus prisée des Allemands pour voyager en hiver, suivie de Francfort et de Munich. Cette année, la capitale reste populaire en deuxième position, Francfort prenant la première place et Düsseldorf se faufilant en troisième position devant Munich et Hambourg. Cologne et Stuttgart figurent également dans le top 10.

En dehors de l'Allemagne, Barcelone, Londres et Madrid sont les destinations préférées des Allemands, ce qui montre une préférence pour les grandes villes connues pour leurs célébrations festives.

Quelle est la destination hivernale la plus prisée des Espagnols ?

À Noël, les Espagnols aiment aussi rester en famille, Madrid et Barcelone étant les destinations les plus prisées.

L'Espagne n'est pas seulement populaire auprès des habitants : en 2022, elle a été la destination la plus visitée de l'UE par les touristes internationaux, avec 271 millions de nuits passées dans des établissements d'hébergement touristique, selon des données récemment publiées par la Commission européenne.

Londres et Paris sont également devenues des destinations hivernales populaires parmi les touristes espagnols en 2023, suivies par Malaga, Rome, Bilbao, Valence, Majorque et Séville.

Où les Français aiment-ils voyager en hiver ?

Pour les voyageurs français, Paris est la première destination en hiver, suivie de Londres, Lyon et Rome.

L'attrait de la capitale britannique ne se limite pas à Noël : les Français s'y rendent également pour les célébrations du Nouvel An et les soldes d'hiver.

Nice, Barcelone, Madrid, Marseille, Lisbonne et Milan figurent également dans le top 10.

En 2022, plus des trois quarts des résidents français ont voyagé pour le tourisme, selon les données d'Eurostat.

Paris est une destination hivernale très populaire Canva

Quelle est la ville préférée des Italiens en hiver ?

Les Italiens privilégient toujours Milan et Rome en hiver, mais s'intéressent de plus en plus à Paris, Barcelone et Londres.

Catane, Naples, Bari et Venise figurent également dans le top 10, de même que Barcelone en Espagne et Amsterdam aux Pays-Bas.

En 2022, selon les données d'Eurostat, l'Italie occupait la deuxième place derrière l'Espagne en termes de popularité auprès des touristes internationaux.

Où les Britanniques aiment-ils partir en hiver ?

Pour les voyageurs britanniques, Londres et Manchester sont toujours les destinations les plus prisées. Birmingham, avec son marché de Noël et son immense centre commercial, est également populaire en hiver, tout comme Édimbourg et Leeds.

PUBLICITÉ

À l'étranger, Barcelone et Paris sont deux des principales destinations hivernales.

Pour l'hiver 2023, Amsterdam, Rome et Athènes ont également gagné en popularité auprès des Britanniques.