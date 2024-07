Les salons d'aéroport vous offrent un espace tranquille pour travailler ou vous détendre avant votre vol.

Je suis assise sur une chaise basse et moelleuse dans le salon de l'aéroport Marco Polo de Venise. Les grandes baies vitrées offrent une vue lointaine sur la ville des canaux et je bois un spritz couleur coucher de soleil accompagné d'une assiette de "cicchetti", des amuse-gueule traditionnels vénitiens.

Je suis normalement une voyageuse à petit budget qui considérerait un salon d'aéroport comme un luxe inabordable. Je sais que beaucoup de gens pensent comme moi. J'ai donc demandé à Christopher Evans, PDG de Collinson International, qui possède et exploite Priority Pass, pourquoi il pense que cela vaut la peine de commencer ou de terminer ses vacances en réduisant le stress.

Comment COVID a changé les habitudes dans les aéroports

À bien des égards, les voyages et toute l'industrie du voyage sont revenus aux conventions d'avant COVID. Mais les compagnies aériennes continuent de conseiller aux passagers d'arriver dans les aéroports plusieurs heures à l'avance, comme cela était recommandé lorsque des restrictions de voyage étaient en vigueur.

Selon M. Evans, la tendance générale des voyageurs à se rendre dans les aéroportsavec beaucoup de temps devant eux rend les salons plus attrayants. "Ce sont des îlots de calme dans l'environnement stressant des aéroports", explique-t-il.

Une étude récente menée par l'équipe marketing du groupe, qui a interrogé 8 500 personnes dans 11 pays, a révélé que plus d'un tiers des personnes ont du mal à se détacher complètement de la vie quotidienne lorsqu'elles sont en voyage.

Les données montrent également que l'expérience vécue à l'aéroport est déterminante pour la capacité - ou l'impossibilité - de se déconnecter. En effet, 62 % des voyageurs affirment que les problèmes rencontrés avant le vol peuvent provoquer une "peur de se déconnecter" pendant le reste de leur voyage.

Toutefois, 53 % des personnes interrogées ont déclaré que le fait de se rendre dans un salon d'aéroport avait amélioré leur capacité à se déconnecter lors de leurs précédents voyages.

"Le voyage est un moyen de s'évader, mais il a été un environnement extrêmement stressant pour les gens pendant la crise COVID, la crise post-COVID et la crise du coût de la vie", déclare M. Evans.

"La possibilité de se détendre, de se calmer et de déstresser [dans les salons] signifie que les gens profitent davantage de leurs vacances et qu'ils sont prêts pour leur voyage.

Les salons d'aéroport offrent des piscines extérieures et un mini-golf

Plus qu'un simple espace tranquille où vous êtes assuré d'avoir un endroit où vous asseoir, les salons d'aéroport peuvent devenir votre première activité de vacances.

Dans les salons bénéficiant de l'accès Priority Pass , vous pouvez vous rendre dans un spa dans des aéroports tels que Heathrow, Francfort et John F Kennedy International. Il y a un salon de jeux à l'aéroport international de Los Angeles CA-LAX et une piscine extérieure à l'aéroport international de Punta Cana, en République dominicaine.

Les golfeurs trouveront un putting green virtuel à l'aéroport international de Minneapolis, tandis que le Sky Bridge de l'aéroport Chek Lap Kok de Hong Kong offre aux voyageurs des boissons avec vue.

Les prix annuels de Priority Pass aident les voyageurs à rechercher les meilleures expériences. Cette année, le salon de l'aéroport de Vienne a été le grand vainqueur grâce à son café viennois proposant des friandises et des postes de travail.

Le prix "Pionnier de l'année" a été décerné à cinq salons, dont Hacienda Santa Lucia by The Grand Lounge Elite à l'aéroport international Felipe Angeles au Mexique, où les boissons sont livrées par des robots.

Le groupe espère également que les nouveaux ajouts à son application amélioreront l'expérience des voyageurs. "Nous pourrons consulter votre historique de comportement afin de vous recommander des salons adaptés à vos besoins", explique M. Evans, "et vous recevrez des offres et des récompenses qui vous concernent".

Bientôt, une fonction permettra également de connaître le taux d'occupation d'un salon, de sorte que vous pourrez choisir de réserver dans un autre salon s'il y en a plusieurs dans un aéroport. Les membres pourront également commander à l'avance de la nourriture et des dîners dans certains salons.

Payer pour un salon d'aéroport est-il une astuce de voyage qui permet d'économiser de l'argent ?

Le jeu en vaut-il la chandelle ?

Le Priority Pass donne accès à plus de 1 500 salons d'aéroport et expériences dans le monde entier. La cotisation annuelle "standard" s'élève à 89 euros et chaque visite coûte 30 euros, tandis que la cotisation "standard plus" coûte 289 euros et donne droit à 10 visites gratuites, qui coûtent ensuite 30 euros.

Certains fournisseurs de cartes de crédit proposent l'adhésion au Priority Pass comme avantage - un avantage que les voyageurs apprécient juste après le cashback, selon une étude récente du groupe couvrant l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

62 % des personnes interrogées ont même déclaré qu'elles changeraient de fournisseur de carte si celui-ci cessait d'offrir cet avantage.

Avant mon vol de Venise Marco Polo, je suis descendue dans un bar à vin pour essayer de calculer ce que mes repas et mes boissons m'auraient coûté sur place. En additionnant les deux spritz, l'eau, le café et divers snacks substantiels (dont des aubergines parmigiana et des lasagnes), la facture se serait élevée à plus de 30 euros.

Evans me rappelle également que dans de nombreux aéroports, il faudrait se déplacer beaucoup pour acheter tous les produits que j'ai consommés au même endroit dans le salon.

Si vous avez la chance de voyager à partir d'un aéroport où le salon dispose d'un spa ou d'une piscine, vous en aurez certainement pour votre argent.

Bien que je considère toujours les salons comme un luxe dans lequel je n'investirais pas à chaque voyage, je comprends l'intérêt d'éviter l'expérience stressante de l'aéroport pour les vacances importantes et de faire en sorte que votre temps libre compte dès le début du voyage.