Rétrospective 2022 : les élections qui ont marqué l'année

Février 2022, la Russie attaque l'Ukraine et les Européens se rappellent avec inquiétude que la guerre peut aussi avoir lieu chez eux. Une année marquée également par des scrutins majeurs, notamment en France et en Italie. Tour d'horizon de la recomposition politique à travers le continent et le monde.

En Hongrie, Viktor Orbán remporte un quatrième mandat consécutif au poste de Premier ministre, couronnant une campagne dominée par sa position controversée sur l'invasion de l'Ukraine. S'il la condamne, il refuse toutefois d'envoyer des armes aux ukrainiens et continue d'importer du gaz russe.

En France, Emmanuel Macron est également réélu pour 5 années supplémentaires. Il s'impose au second tour avec 58,5% des voix. Un score conséquent mais qui cache mal la forte progression de l'extrême droite et de sa candidate Marine Le pen, plébiscitée par plus de 12 millions d'électeurs. C'est près de 5 millions de plus que que lors de sa dernière candidature en 2017. Une réussite attribuée à sa démarche de dédiabolisation engagée il y a 5 ans.

Une question reste en suspens, l'extrême droite va-t-elle un jour conquérir l'Elysée ?

L'extrême droite progresse également en Suède. Le parti des Démocrates de Suède remporte 20,5% des suffrages et se classe deuxième lors des législatives de septembre. S'ils ne font pas partie intégrante de la coalition de droite au pouvoir, leur poids au Parlement est considérable, et ils devraient imposer leur politique en matière pénale et migratoire.

En Italie, Giorgia Meloni devient la nouvelle présidente du Conseil. Elle est parvenue à former une coalition avec les deux poids lourds de la droite italienne , Silvio Berlusconi et Matteo Salvini. C'est le premier gouvernement d'extrême droite depuis la fin du régime fasciste. Une époque avec laquelle son parti "Fratelli d'Italia" entretient des relations très ambigüe...

Au cours de sa campagne électorale, elle s'est engagée à réduire les impôts, à imposer un blocus naval pour stopper "l'immigration illégale" et à faire passer les intérêts des Italiens en premier au sein de l'Union européenne..

L'année politique sur le continent européen est également marquée par l'instabilité à la tête du Royaume-Uni.

En juillet, Boris Johnson démissionne après les révélations du Partygate. Sa successeur au 10 downing street Liz Truss ne parvient à rester à la tête du gouvernement qu'un mois et demi, un record

C'est finalement Rishi Sunak l'ancien chancelier de l'échiquier de Boris Johnson qui reprend les rênes après avoir remporté la course à la direction du parti conservateur.

Au brésil, c'est le grand retour de Lula. Durant une élection beaucoup plus serrée que prévu, il l'emporte au second tour face à Jaïr Bolsonaro, le président sortant d'extrême droite .

Aux États-Unis, les élections de mi-mandat se sont tenues début novembre. Ce n'est finalement pas le raz de marée attendu pour les Républicains. S'ils parviennent à conquérir la Chambre des représentants, le Sénat reste entre les mains des démocrates.

Donald Trump annonce qu'il se présentera à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024.