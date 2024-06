Le projet de loi géorgien sur les "agents étrangers", qui a suscité des protestations et un veto présidentiel, est défendu par le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, mais fait toujours l'objet d'appels à l'abandon de la part de l'UE et des États-Unis.

Le président du Parlement géorgien, Shalva Papuashvili, a promulgué lundi le projet de loi controversé sur les "agents étrangers", qui a suscité une forte opposition de la société et des semaines de protestations de la part des critiques qui affirment qu'il menace la liberté des médias et compromet les aspirations de la Géorgie à l'Union européenne.

L'approbation de M. Papuashvili fait suite à l'abrogation par le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, du veto de la présidente Salomé Zourabichvili lors d'un vote parlementaire mardi dernier.

La législation prévoit que les médias, les ONG et les autres entités à but non lucratif doivent s'enregistrer comme "poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère" si plus de 20 % de leur financement provient de l'étranger.

Le président Zourabichvili, de plus en plus en désaccord avec le parti au pouvoir, avait opposé son veto au projet de loi, l'accusant de mettre en danger l'avenir de la nation et d'obstruer la voie de la Géorgie vers l'intégration dans le monde libre et démocratique.

Le gouvernement défend la loi comme étant nécessaire pour limiter l'influence d'acteurs étrangers nuisibles qui chercheraient à déstabiliser cette nation du Caucase du Sud de 3,7 millions d'habitants.

De nombreux journalistes et activistes géorgiens affirment que le véritable objectif du projet de loi est de stigmatiser et de restreindre les voix critiques avant les élections législatives prévues en octobre.

Un manifestant se dispute avec des policiers lors d'une manifestation de l'opposition contre le projet de loi sur l'influence étrangère à Tbilissi Zurab Tsertsvadze/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Les opposants ont qualifié la législation de "loi russe", la comparant aux mesures appliquées par le Kremlin pour supprimer les médias indépendants, les organisations à but non lucratif et les activistes. Les critiques suggèrent que le projet de loi pourrait être influencé par Moscou pour entraver la poursuite de l'intégration de la Géorgie à l'UE et à l'Occident.

Le Premier ministre Irakli Kobakhidze a rejeté ces critiques, les qualifiant d'"émotions inutiles qui n'ont qu'un fondement artificiel". Il a appelé au pragmatisme et au calme après la promulgation de la loi.

Le Mouvement national uni (MNU), parti d'opposition, a signalé au cours du week-end que des hommes masqués avaient attaqué ses bureaux centraux à Tbilissi, causant d'importants dégâts.

Ils ont affirmé que les attaquants avaient des liens avec le parti au pouvoir, ce qui a incité le ministère de l'Intérieur à ouvrir une enquête sur les dégâts matériels.

Compromettre le processus d'adhésion à l'UE

Cette législation est le reflet d'un projet de loi antérieur qui avait été retiré l'année dernière, encore une fois à la suite de manifestations massives dans les rues. Cette fois-ci, de nouvelles manifestations ont éclaté lors de l'examen du projet de loi par le Parlement, entraînant des affrontements avec la police qui a déployé des gaz lacrymogènes et des canons à eau.

Après avoir signé le projet de loi, M. Papuashvili a réitéré son intention de "renforcer la résistance des systèmes politique, économique et social de la Géorgie aux ingérences extérieures". Il a affirmé que les ONG et les médias devaient adhérer aux normes de transparence s'ils souhaitaient influencer la vie géorgienne avec des fonds étrangers.

La Fondation de la société civile de Géorgie a annoncé son intention de contester la législation devant la cour constitutionnelle. La diplomatie européenne a insisté que l'adoption de la loi aurait un impact négatif sur les progrès de la Géorgie vers l'UE.

Alors que l'UE a accordé à la Géorgie le statut de candidat en décembre dernier, elle a souligné la nécessité pour Tbilissi de mettre en œuvre des recommandations politiques cruciales pour sa candidature à l'adhésion.

Des manifestants avec le drapeau géorgien devant le bâtiment du Parlement lors d'une manifestation de l'opposition contre le projet de loi sur l'influence étrangère à Tbilissi Zurab Tsertsvadze/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Les États-Unis décrètent des sanctions sur les voyages

En réponse à l'approbation du Parlement, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a décrété des sanctions sur les déplacements des fonctionnaires géorgiens jugés responsables de l'affaiblissement de la démocratie.

Il a exprimé l'espoir que le gouvernement géorgien revienne sur sa décision pour s'aligner sur ses aspirations démocratiques et euro-atlantiques.

Le parti d'opposition UNM a condamné le projet de loi comme faisant partie des efforts de Rêve géorgien pour aligner le pays sur la sphère d'influence de la Russie, des allégations que le parti au pouvoir nie avec véhémence. Le Rêve géorgien, fondé par le milliardaire et ancien Premier ministre Bidzina Ivanichvili, a fait l'objet d'un examen minutieux en raison de la fortune que ce dernier a amassée en Russie.

Les relations de la Géorgie avec la Russie ont été tumultueuses depuis son indépendance de l'Union soviétique en 1991. En 2008, une brève guerre avec la Russie a conduit Moscou à reconnaître les régions séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie comme des États indépendants, bien que la plupart des pays du monde les considèrent comme faisant partie de la Géorgie.

Les liens diplomatiques entre Tbilissi et Moscou restent rompus, le statut des régions continuant à peser sur les relations malgré de récentes améliorations.