Par Serge Duchêne avec AP

80 pays ont appelé à ce que "l'intégrité territoriale" de l'Ukraine soit la base de tout accord de paix visant à mettre fin à la guerre suite à l'invasion russe, bien que certains pays en développement importants participant à la conférence ne se soient pas joints à eux.

PUBLICITÉ

Le communiqué commun a clôturé une conférence de deux jours à Bürgenstock, en Suisse, marquée par l'absence de la Russie, qui n'avait pas été invitée, mais dont de nombreux participants espéraient qu'elle se joindrait à une feuille de route pour la paix, ultérieurement.

Une centaine de délégations, pour la plupart des pays occidentaux, mais aussi quelques pays en développement importants, étaient présentes à la conférence — et les experts étaient aux aguets pour voir comment et si elles pourraient s'aligner sur le document final.

L'Inde, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis font partie des participants qui n'ont pas signé le document final, axé sur les questions de sûreté nucléaire, de sécurité alimentaire et d'échange de prisonniers.

Le Brésil, pays "observateur", n'a également pas signé, mais la Turquie, qui a cherché à jouer le rôle d'intermédiaire entre la Russie et l'Ukraine, l'a fait.

Le document final indique que la Charte des Nations Unies et "le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté peuvent servir et serviront de base à l'instauration d'une paix globale, juste et durable en Ukraine".

Viola Amherd, la présidente suisse qui a accueilli l'événement, a déclaré lors de la conférence de presse finale que le fait que la "grande majorité" des participants ait approuvé le document final "montre ce que la diplomatie peut accomplir".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué les "premiers pas vers la paix" lors de la réunion et a déclaré que le communiqué commun restait "ouvert à l'adhésion de tous ceux qui respectent la charte des Nations unies".

"Peu d'impact concret"

Les analystes estiment que cette conférence de deux jours n'aura probablement que peu d'impact concret sur la fin de la guerre, car le pays qui la mène et la poursuit, la Russie, n'a pas été invité — pour l'instant. Son principal allié, la Chine, qui n'était pas présente, et le Brésil, qui a assisté à la réunion en tant qu'observateur, ont cherché ensemble à tracer d'autres voies vers la paix.

La réunion s'est également efforcée de redonner un coup de projecteur sur la guerre à un moment où le conflit à Gaza, les élections nationales et d'autres préoccupations ont accaparé l'attention du monde entier.

Les trois thèmes de la sûreté nucléaire, de la sécurité alimentaire et des échanges de prisonniers ont été abordés dans la déclaration finale. Le Premier ministre italien, Giorgia Meloni, a déclaré qu'il s'agissait de "conditions minimales" pour les négociations avec la Russie, faisant allusion aux nombreux autres domaines de désaccord entre Kyiv et Moscou qui seront plus difficiles à surmonter.

Le premier ministre du Qatar, le cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a rappelé un jour plus tôt que son riche pays du Golfe avait accueilli des discussions avec des délégations ukrainiennes et russes sur la réunification des enfants ukrainiens avec leurs familles, ce qui a permis à 34 enfants d'être réunis à ce jour.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, s'adressant aux journalistes dans la station balnéaire samedi, a déclaré qu'il allait falloir travailler et que les pays allaient s'engager à poursuivre les efforts entrepris par des pays comme le Qatar.

"Il faudra que la communauté internationale braque ses projecteurs, et pas seulement les États-Unis ou l'Europe, mais aussi des voix inhabituelles, pour dire que ce que la Russie a fait ici est plus que répréhensible et doit être annulé", a-t-il déclaré.

Le gouvernement ukrainien estime que 19 546 enfants ont été déportés ou déplacés de force, et la commissaire russe aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova, a déjà confirmé qu'au moins 2 000 d'entre eux avaient été enlevés à des orphelinats ukrainiens.

Le Premier ministre du Monténégro, Milojko Spajic, s'est adressé aux participants dimanche : "En tant que père de trois enfants, je suis profondément préoccupé par les milliers d'enfants ukrainiens transférés de force en Russie ou dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie.

"Nous devons tous, autour de cette table, faire davantage pour que les enfants ukrainiens reviennent en Ukraine", a-t-il ajouté.