Le prosecco menacé de disparition en raison du changement climatique

Le changement climatique pourrait faire disparaître le Prosecco et d'autres vins européens populaires, selon une nouvelle étude.

Le Prosecco, vin blanc pétillant produit dans les vignobles italiens à flanc de montagne, est l'une des boissons les plus appréciées du continent.

Mais les rendements de raisin diminuent, dévastés par une combinaison mortelle de conditions météorologiques extrêmes et de dégradation des sols.

Une nouvelle analyse, publiée le mois dernier dans la revue iScience, décrit la récolte comme "fragile et menacée".

"Le risque n'est pas seulement de perdre un produit agricole ou de voir un paysage se modifier, ce qui aurait un impact négatif sur l'économie locale", dit l'auteur principal de l'étude, le Dr Paolo Tarolli, de l'université de Padoue, en Italie

"Le risque est de perdre l'histoire de communautés entières et leurs racines culturelles", précise-t-il.

Des vins de Bourgogne ou encore le cépage Cabernet Sauvignon pourraient aussi être menacés.

Pourquoi le Prosecco est-il menacé ?

Les conditions météorologiques extrêmes rendent la vie difficile aux producteurs de Prosecco.

Des précipitations soudaines et intenses provoquent une érosion du sol et des effondrements de pente - lorsque la terre se dérobe - dans les vignobles escarpés du nord de l'Italie.

La sécheresse rend, elle, l'irrigation des cultures extrêmement difficile.

Les régions du nord de l'Italie sont célèbres pour leurs récoltes de Prosecco Canva

Cette année, les producteurs de Prosecco ont été frappés par des précipitations printanières massives et des grêlons, puis par un été d'une chaleur étouffante.

Les producteurs estiment que l'instabilité météorologique, provoquée par le changement climatique, pourrait réduire d'un cinquième les récoltes de raisin de cuve en Italie.

Pourquoi le Prosecco est-il cultivé sur le flanc d'une montagne ?

La saveur unique du Prosecco provient de son origine de haute altitude.

Les raisins cultivés en montagne sont plus petits et présentent un rapport peau/jus plus élevé, ce qui leur confère une saveur intense. Ils sont également très ensoleillés, mais les températures fraîches de l'altitude les empêchent de cuire.

La demande pour cette récolte est énorme et a augmenté de plus de 33 % en cinq ans. À titre de comparaison, la demande de champagne français n'a augmenté que de 1 % au cours de la même période.

Mais il n'est pas facile de récolter à une altitude aussi élevée. Reconnaissant cette difficulté, la pratique consistant à cultiver des raisins sur des pentes de plus de 30 % est appelée " viticulturehéroïque".

Les changements démographiques et l'exode rural ont entraîné une grave pénurie de main-d'œuvre dans les montagnes, selon M. Tarolli.

Les ravages du changement climatique rendront le recrutement de la prochaine génération de viticulteurs beaucoup plus difficile.

"La nouvelle génération n'est pas disposée à continuer à travailler dans des conditions extrêmes, si les avantages économiques sont insignifiants", prévient le Dr Paolo Tarolli. .

Quelles sont les autres cultures menacées par le changement climatique ?

Il n'y a pas que le raisin. Le changement climatique décime des cultures dans le monde entier.

Le riz dans le nord de l'Italie, l'huile d'olive en Espagne et l'orge au Royaume-Uni ont tous connu des baisses de rendement spectaculaires, au cours des dernières années, en raison des conditions environnementales.

Le GIEC a prévenu que si le réchauffement atteint 1,5 °C, environ 8 % des terres agricoles de la planète deviendront impropres à l'agriculture.

Selon un rapport de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) publié en mai, il y a 66 % de chances que la température moyenne annuelle de la planète atteigne 1,5 °C au-dessus des températures préindustrielles à un moment ou à un autre, au cours des cinq prochaines années.