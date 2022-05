Japan Touch Haru & Geek Touch est le festival lyonnais 100% dédié à la culture japonaise. Organisé dans la salle Eurexpo de Lyon, le festival a eu lieu les samedi et dimanche 7 et 8 mai.

Manga, cosplay et jeux vidéo étaient au rendez-vous, ainsi que plus de 100 invités et animations, et 5000m² dédiés aux jeux vidéo. Un village de créateurs où se sont cotoyés Japan Pop, Geek Culture, Jeux vidéo, Mondes imaginaires, et Cosplay.